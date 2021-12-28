В Киеве начнет работать пункт приема елок: названа дата и адрес

Избавиться от новогоднего дерева в Киеве можно будет уже с 1 января. Пункт приема новогодних елок и сосен начнет свою работу сразу после праздника.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района.

Для отправки на переработку киевлянам придется самостоятельно транспортировать дерево на территорию базы коммунального предприятия, которое расположено на проспекте Освободителей, 6.

"С 1 января 2022 года на территории базы КП УЗН Днепровского района, проспект Освободителей, 6, будет работать пункт приема елок", - сказано в сообщении.

В пресс-службе предприятия уточнили, что все новогодние елки будут отправлены на переработку. Из деревьев сделают щепу, которую весной будут использовать в производственных нуждах.

В частности, эти щепы будут использовать для высаженных деревьев и кустов.

Как объяснили в предприятии, такой процесс называется мульчирование и это помогает уменьшить испарение влаги, увеличивает содержание питательных веществ в почве и уменьшает рост сорняков.

В будние дни пункт приема елок будет работать с 8:00 утра до 16:00-17:00, в выходные дни до обеда, с 8:00 до 13:00.

В Киеве с 1 января начнет работать пункт приема елок

Все деревья будут приниматься без упаковки, новогодних украшений и других искусственных материалов.

Стоит отметить, что пункты приема елок в прошлом году были открыты почти во всех районах столицы и киевлян призывали не выбрасывать деревья, а сдавать на переработку.