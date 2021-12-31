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За кожну ялинку дадуть солодкий подарунок: цікаве ноу-хау в Одесі

Автор: Анна Шиканова

В Одесі придумали власне ноу-хау, щоб стимулювати людей не викидати новорічні ялинки після свята, а здавати їх на перероблення.

Що отримають жителі Одеси за кожну новорічну ялинку, розповіли журналістам УНІАН у пресслужбі Одеської міської ради.

З 1 січня в Одесі почнуть роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок на перероблення. Локації будуть відкриті у всіх районах міста.

Як розповіли в мерії Одеси, прийом новорічних ялинок почнеться в перший день нового року, пункти будуть відкриті з 14:00 до 15:00.

З 2 січня пункти прийому новорічних ялинок почнуть працювати у звичайному графіку: в будні дні з 09:00 до 16:00, у вихідні з 09:00 до 15:00. Всього в Одесі таких майданчиків буде більш як 40.

Крім того, кожному жителю Одеси, який принесе ялинку в такий пункт прийому, дадуть подарунок – солодощі.

Всі хвойні дерева підуть на перероблення і будуть використані як добрива працівниками комунального підприємства.

Варто відзначити, що в Києві перший пункт з прийому новорічних ялинок відкриється вже 1 січня у Дніпровському районі столиці.

А з 4 січня в столиці почнуть працювати 15 пунктів прийому новорічних дерев. 10 з них працюватимуть на територіях виробничих баз районних КП УЗН та ще 5 – на територіях садиб лісництв КП "Дарницьке ЛПГ".

Адреси локацій та контакти пунктів прийому можна подивитися на карті сайту "Київзеленбуд".

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