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Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот

Новости » Политика    30.09.2019 - 21:36
Зеленский подписал указ о поддержке семей, воспитывающих детей-сирот
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Документ будет способствовать созданию надлежащих условий для детей

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 30 сентября, подписал указ "О некоторых вопросах обеспечения прав и законных интересов детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, развития и поддержки семейных форм воспитания детей". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, документ будет способствовать созданию надлежащих условий для обеспечения реализации права ребенка на проживание в семье, поддержки семей, воспитывающих детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки.

Подписанным указом президент поручил Кабинету министров обеспечить до 1 декабря 2019 года представления на рассмотрение президенту Украины предложений относительно присоединения Украины к Конвенции о защите детей и сотрудничестве по вопросам межгосударственного усыновления вместе с законопроектом о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с присоединением к Конвенции.

Также Кабмин должен разработать и утвердить в шестимесячный срок план действий по созданию развитой системы семейных форм воспитания детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, распространение практики патроната и наставничества.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский одобрил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года. Президент постановил обеспечить соблюдение Целей, а именно преодоление бедности, преодоление голода, обеспечение комплексной и справедливой качественного образования, обеспечение доступа к недорогим, надежным, устойчивых и современных источников энергии и т.д.

Кроме того, Кабмин зарегистрировал в Верховной раде законопроект №2168 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о формировании государственной политики в сфере труда, трудовых отношений, занятости населения и трудовой миграции".

Зеленский назначил одного из двух членов ВСП по квоте президента Зеленский одобрил Цели устойчивого развития Украины до 2030 года
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