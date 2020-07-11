Є на кожному столі: продукти, які заборонено вживати при цукровому діабеті

Продукти харчування (фото: pixabay.com)

Ці продукти можуть негативно позначитися на здоров'ї

Діабет - це хронічне захворювання, при якому організм не може виробляти інсулін або використовувати вже наявний. Деякі продукти погіршують ситуацію, тому в разі хвороби краще відмовитися від такої їжі.

Згодом діабет може призвести до ураження серця, кровоносних судин, очей, нирок і нервів. Наприклад, у дорослих людей з діабетом ризик розвитку інфаркту та інсульту в 2-3 рази вище.

Захворювання зазвичай проявляється почуттям спраги, підвищеним апетитом, слабкістю, запамороченням, повільним загоєнням ран. Однак якщо дотримуватися здорового способу життя і правильного харчування, можна уникнути ускладнень.

"Вкрай важливо, щоб хворі на діабет 2 типу обмежували кількість хліба, макаронів з білої муки, випічки. Дані продукти багаті швидкими вуглеводами, їх споживання сприяє різким стрибкам цукру в крові", - пише Express Health.

Симптоми діабету посилює споживання готових продуктів, страви на винос - вони містять дуже високі рівні компонентів, що посилюють порушення, викликані хронічно високим цукром у крові.

Дотримуйтеся здорового харчування. Їжте різноманітні продукти, багаті поживними речовинами, при кожному прийомі їжі, включаючи цільні крупи і знежирені молочні продукти у відповідних кількостях.

Як можна частіше вибирайте багаті клітковиною продукти, такі як фрукти, овочі та цільні зерна. Замініть м'ясо сочевицею, квасолею або тофу. Пийте низькокалорійні напої, такі як чай або кава без цукру, і воду. Вибирайте продукти з низьким вмістом солі.

Нагадаємо, що названі чудодійні продукти, які знижають смертність від коронавірусу.