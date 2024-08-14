Мають бути у кожної модниці: 5 речей, які варто додати у свій осінній гардероб

Напередодні нового сезону багато дівчат перебирають свої речі, щоб зрозуміти, яким одягом, взуттям та аксесуарами урізноманітнити базовий гардероб.

На які моделі, відтінки та принти звернути увагу восени 2024 року, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Коричневі речі

Цей відтінок - один із трендів 2024 року. Можна підібрати total look, що складатиметься зі спідниці міді з розрізом спереду та теплого светра, або доповнити образ лише деталями з коричневої палітри.

Цей колір відмінно поєднується як із яскравими, так і з базовими відтінками. Для повсякденного луку підберіть довгу сукню сірого відтінку, яку можна носити як із балетками, так і з кедами. Доповніть образ замшевим піджаком, тонким поясом та масивною сумкою благородного коричневого відтінку.

Коричневий відтінок виглядає дуже благородно (фото: instagram.com/susie.wright)

Поєднання коричневого та сірого (фото: instagram.com/rikkekrefting)

Широкі джинси

Ця модель продовжує впевнено триматися на піку популярності. Підберіть улюблену модель з широкими штанинами: з підворотами, екстремально довгі puddle pants, які буквально "волочаться" вулицею під час прогулянки, джинси баггі з низькою посадкою.

Також зверніть увагу на нестандартні кольори деніму: темно-сірі джинси з потертостями точно привернуть увагу оточуючих.

Класичний денім (фото: instagram.com/susie.wright)

Джинси з потертостями (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Жакет

Класичний жакет або піджак вільного крою - незамінна річ, якщо ви хочете створити трендовий лук восени. Пошитий на замовлення блейзер або куплений у брендовому магазині жакет може бути однією з найуніверсальніших речей, яку ви можете додати у свій гардероб і створювати з ним оригінальні багатошарові образи.

Піджак можна комбінувати як із ошатними спідницями та сукнями, так і зі строгими брюками або з джинсами та спортивним взуттям. Не бійтеся експериментувати!

Чорний піджак (фото: instagram.com/susie.wright)

Замшевий піджак (фото:nstagram.com/rikkekrefting)

Пальто

Для перших прохолодних днів варто приглянути пальто прямого крою. Це позачасова річ, яка має бути у гардеробі кожної модниці.

Такий верхній одяг можна поєднувати як зі спідницями, так і зі брюками. Підберіть відтінок, який гармоніюватиме з іншими предметами гардеробу. Або ж урізноманітніть його базовими кольорами: чорним, коричневим, бежевим або сірим.

Довге пальто (фото: instagram.com/daniellejinadu)

Пальто на осінь (фото: instagram.com/susie.wright)

Анімалістичний принт

Взуття та аксесуари з тваринними принтами - це те, що допоможе урізноманітнити навіть найсуворіший діловий образ. Зверніть увагу на леопардовий принт, який вважається класикою у світі моди, а також зміїний або принт "зебра".

Доповнити образ можна цікавим принтом (фото: instagram.com/susie.wright)

Сумка із леопардовим принтом (фото: instagram.com/elizagracehuber)

Принт "зебра" (фото: instagram.com/daniellejinadu)