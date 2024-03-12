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Кайлі Дженнер зачарувала сяючою сукнею (фото, відео)

Кайлі Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)
Автор: Юлія Любченко

Кайлі Дженнер вміє зачарувати своїми образами та робить це доволі часто. Кожен її новий лук привертає до себе багато уваги.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль Кайлі.

Кайлі Дженнер зачарувала сяючою сукнею

Кайлі Дженнер, як і більшість голлівудських зірок завітала на вечірку з нагоди щорічної церемонії Оскар, де кожного разу знаменитості демонструють розкішні образи. Власниця бренду косметики також змогла цього разу підкорити серця прихильників своїм вбранням. 

Річ в тому, що дівчина вибрала довгу сяючу сукню у вишнево-бордовому відтінку, яка вкрита паєтками та прикрашена квітами сріблястого кольору.

Кайлі Дженнер у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Такий вишуканий та елегантний образ Кайлі доповнила простою зачіскою з локонами та нюдовим професійним макіяжем. 

Також сукня моделі має гарний виріз у зоні декольте та тримається на бретелях. Варто сказати, що цей лук не є скромним та демонструє ідеальну фігуру Дженнер, оскільки облягає талію та стегна. 

Нагадаємо, що червона доріжка Оскар 2024 та афтепаті просто переповнене розкішними зірковими образами, від яких може легко перехопити подих. І лук Кайлі став одним з таких, оскільки засліплює здалеку.

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