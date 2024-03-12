Кайли Дженнер очаровала сияющим платьем (фото, видео)

Кайли Дженнер очаровала сияющим платьем

Кайли Дженнер, как и большинство голливудских звезд, посетила вечеринку по случаю ежегодной церемонии Оскар, где каждый раз знаменитости демонстрируют роскошные образы. Обладательница бренда косметики также смогла на этот раз покорить сердца поклонников своим нарядом.

Дело в том, что девушка выбрала длинное сияющее платье в вишнево-бордовом оттенке, покрытое пайетками и украшенное цветами серебристого цвета.

Кайли Дженнер в новом образе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Такой изысканный и элегантный образ Кайли дополнила простой прической с локонами и профессиональным макияжем.

Также платье модели имеет хороший вырез в зоне декольте и держится на бретелях. Следует сказать, что этот лук не является скромным и демонстрирует идеальную фигуру Дженнер, поскольку облегает талию и бедра.

Напомним, что красная дорожка Оскар 2024 и афтепати просто переполнена роскошными звездными образами, от которых может легко перехватить дыхание. И лук Кайли стал одним из таких, поскольку ослепляет издалека.