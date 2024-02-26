Кайлі Дженнер показала, як носити шкіряний тренч зі звабливими розрізами (фото)

Кайлі Дженнер показала, як носити шкіряний тренч

Кайлі Дженнер доволі часто демонструє цікаві та незвичні образи, які її прихильниці можуть легко повторити та втілити в життя. А оскільки вона слідкує за останніми трендами, то точно знає, що і як можна поєднати та носити.

Цього разу Кайлі показала, як можна носити шкіряний тренч чорного кольору зі звабливими розрізами. Та варто зазначити, що Дженнер знову взяла участь у кампейні для бренду.

Молода жінка постала у дуже цікавому та зовсім не повсякденному образі, оскільки шкіряний тренч та ще й з розрізами, це скоріше одяг для виходу, а не повсякденний.

Кайлі Дженнер показала фото у шкіряному тренчі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Судячи з фотокарток, Дженнер одягнула тренч на оголене тіло, оскільки на тих кадрах, де дівчина піднімає довжину, її ноги видніються геть без одягу. І саме це привертає увагу не лише до її тіла, а ще й до самого тренчу та його цікавим розрізам.

Цікавим є те, що фотосесія демонструє ніби зимовий настрій, адже підлога імітує сніг, а сам тренч носиться весною. Проте задумка цієї колекції ще не була оприлюднена, тому поки що це лише здогадки.

Кайлі Дженнер показала фото у шкіряному тренчі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Свій розкішний образ Кайлі доповнила гостроносими туфлями чорного кольору з відкритою п’яткою.

А також модель вирішила залишити волосся розпущеним та злегка накрутити локони, що роблять цей образ більш спокійним, жіночним та романтичним.