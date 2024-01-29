Кайлі Дженнер у новому образі засвітила красу декольте (фото)

Кайлі Дженнер щоразу підкорює публіку своїми вбраннями. Останній її образ пригорнув до себе багато уваги завдяки сукні, яка відкриває зону декольте.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram моделі.

Кайлі Дженнер у новому образі засвітила відкрите декольте

Оскільки Кайлі є досить відомою моделлю, то за її образами постійно стежать фоловери. Її макіяжі розбирають б’юті-майстри, адже є у стилі Дженнер щось особливе та унікальне.

Кожен наряд дівчини демонструє її сміливість та любов до деталей. Кайлі часто обирає сукні, й до того ж відверті, бо вона має модельну зовнішність, гарну фігуру і можливість цим не лише хизуватися, а й заробляти гроші.

Крайній образ Дженнер є достатньо відвертим, оскільки дівчина оголила зону декольте і ноги, що привертає увагу.

Сукня Кайлі нагадує накидку, яка просто тримається на тілі завдяки резинці зверху. Такий вибір сукні грає на контрасті з високими чоботами бежевого кольору. А чорний та бежевий - ідеальне класичне поєднання. Проте воно не є блідим, оскільки цілісний образ відвертий та сміливий.

Кайлі Дженнер у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)

Також велику роль в цьому образі грає макіяж Кайлі, він є досить яскравим. Дженнер підкреслила очі та вії, нафарбувала губи нюдовою помадою та виділила вилиці. До речі, варто зазначити, що свій макіяж вона створила завдяки косметиці власного бренду.

Свій зухвалий лук дівчина доповнила невеликими сережками у формі кулі та прямим волоссям, яке вона зачесала назад і вклала у стилі зачіски "мокрий ефект".

Дженнер показала достатньо фотографій на різних локаціях, щоб продемонструвати всю красу та ексцентричність свого вечірнього образу.

Кайлі Дженнер у новому образі (фото: instagram.com/kyliejenner)