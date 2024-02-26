Кайли Дженнер показала, как носить кожаный тренч с соблазнительными разрезами (фото)

Кайли Дженнер показала, как носить кожаный тренч

Кайли Дженнер довольно часто демонстрирует интересные и необычные образы, которые ее поклонницы могут легко повторить и воплотить в жизнь. А поскольку она следит за последними трендами, то точно знает, что и как можно совмещать и носить.

На этот раз Кайли показала, как можно носить кожаный тренч черного цвета с соблазнительными разрезами. Но следует отметить, что Дженнер снова приняла участие в компейне для бренда.

Молодая женщина предстала в очень интересном и совсем не повседневном образе, поскольку кожаный тренч да еще с разрезами, это скорее одежда для выхода, а не повседневная.

Кайли Дженнер показала фото в кожаном тренче (фото: instagram.com/kyliejenner)

Судя по фотографиям, Дженнер надела тренч на обнаженное тело, поскольку на тех кадрах, где девушка поднимает длину, ее ноги виднеются без одежды. И именно это привлекает внимание не только к ее телу, но и к самому тренчу и его интересным разрезам.

Интересно то, что фотосессия демонстрирует будто зимнее настроение, ведь пол имитирует снег, а сам тренч носится весной. Однако задумка этой коллекции еще не была обнародована, поэтому пока это только догадки.

Кайли Дженнер показала фото в кожаном тренче (фото: instagram.com/kyliejenner)

Свой роскошный образ Кайли дополнила остроносыми туфлями черного цвета с открытой пяткой.

А также модель решила оставить волосы распущенными и слегка накрутить локоны, делающие этот образ более спокойным, женственным и романтичным.