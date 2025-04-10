Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе: контракт чи кохання? Нумеролог озвучила свій вердикт

"Перше, що я помітила, - це те, що у кожного з них попередні стосунки були зі схожими цифрами. Тімоті обирав дівчат з "вісімкою", а колишній чоловік Кайлі був "дев'яткою", як Тімоті", - зазначила експерт.

Нумерологічний розбір стосунків Дженнер та Шаламе (ілюстрацію надано Бланк)

І це не дивно, вважає Бланк, бо в сумісності у 90% пар є протилежні енергії, які забезпечують тяжіння один до одного.

"Якщо подивитись на Тімоті та Кайлі уважніше, то ми побачимо всюди ці протилежні енергії. Він за числом життєвого шляху "дев'ятка", вона - "вісімка", у нього в числі вродженого таланту "п'ять", у неї - "шість", у дні народження він має "дев'ятку", а вона "одиницю" - і це теж абсолютно протилежні енергії", - пояснила нумеролог.

Чи дійсно Кайлі та Тімоті разом (ілюстрацію надано Бланк)

Але чи є у Кайлі та Тімоті щось спільне. За словами Тетяни, у моделі та актора однакові типи характерів ("одинадцять" в матриці) та лінії цілеспрямованості (в лінії 1-4-7 по три цифри), однаково потужний сексуальний темперамент (діагональ 3-5-7 має максимальні 5 цифр) та, що найважливіше, дуже крутий інтелектуальний метч (інтелектуальні трикутники 3-5-9 потужні в обох).

Нумеролог розповіла, про що мовчать Дженнер та Шаламе (ілюстрацію надано Бланк)

"Основна проблема в тому, що Кайлі для Тімоті може бути занадто приземленою, матеріальною та контролюючою (основні цифри 8 та 6), а він любить свободу (5 в числі вродженого таланту) і зовсім не любить обов'язки (немає "вісімок" в матриці), він відлюдник і часто потребує усамітнення (число життєвого шляху та дня народження - 9, а енергія 222 в матриці часто потребує побути на самоті для відновлення), тоді як Кайлі частіше потрібно бути разом (8 та 6 в основних позиціях та немає "двійок" в матриці, постійно потребує інших людей поряд для підзарядки)", - розповіла нумеролог.

"Чи може це бути контракт? Не виключаю. В сумісності пари 17/8 - дійсно може бути двосторонній "зірковий" піар та гроші в основі стосунків. До того ж соціум бачить цю пару теж як таку, де багато грошових питань і є боротьба за лідерство (це дає сума днів народження - 10). Стосунки наче одразу на початку мали якийсь "договорняк" (якщо додати числа вродженого таланту, отримаємо 11/2) і всередині пари теж є енергія двійки (сума місяців народження = 20/2), яка показує взаємну допомогу, але й близькість та емпатію теж може показувати", - додала вона.

Нумеролог проаналізувала стосунки Кайлі та Тімоті (ілюстрацію надано Бланк)

Тож, резюмувала Бланк, між Кайлі та Шаламе можуть бути договірні піар-стосунки. І навіть якщо в парі є кохання, то роман може довго не протриматися через те, що "Тімоті не витримає надмірного контролю та забагато присутності Кайлі у своєму житті та захоче свободи".