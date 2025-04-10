Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе: контракт или любовь? Нумеролог озвучила свой вердикт

"Первое, что я заметила, - это то, что у каждого из них предыдущие отношения были с похожими цифрами. Тимоти выбирал девушек с "восьмеркой", а бывший муж Кайли был "девяткой", как Тимоти", - отметила эксперт.

Нумерологический разбор отношений Дженнер и Шаламе (иллюстрацию предоставлено Бланк)

И это неудивительно, считает Бланк, потому что в совместимости у 90% пар есть противоположные энергии, которые обеспечивают притяжение друг к другу.

"Если посмотреть на Тимоти и Кайли внимательнее, то мы увидим повсюду эти противоположные энергии. Он по числу жизненного пути "девятка", она - "восьмерка", у него в числе врожденного таланта "пять", у нее - "шесть", в дне рождения у него "девятка", у нее "единица" - и это тоже абсолютно противоположные энергии", - пояснила нумеролог.

Действительно ли Кайли и Тимоти вместе (иллюстрацию предоставлено Бланк)

Но есть ли у Кайли и Тимоти что-то общее. По словам Татьяны, у модели и актера одинаковые типы характеров ("одиннадцать" в матрице) и линии целеустремленности (в линии 1-4-7 по три цифры), одинаково мощный сексуальный темперамент (диагональ 3-5-7 имеет максимальные 5 цифр) и, что самое важное, очень крутой интеллектуальный метч (интеллектуальные треугольники 3-5-9 мощные у обоих).

Нумеролог рассказала, о чем молчат Дженнер и Шаламе (иллюстрацию предоставлено Бланк)

"Основная проблема в том, что Кайли для Тимоти может быть слишком приземленной, материальной и контролирующей (основные цифры 8 и 6), а он любит свободу (5 в числе врожденного таланта) и совсем не любит обязанности (нет "восьмерок" в матрице), он отшельник и часто нуждается в уединении (число жизненного пути и дня рождения - 9, а энергия 222 в матрице часто требует побыть в одиночестве для восстановления), тогда как Кайли чаще нужно быть вместе (8 и 6 в основных позициях и нет "двоек" в матрице, постоянно нуждается в других людях рядом для подзарядки)", - рассказала нумеролог.

"Может ли это быть контракт? Не исключаю. В совместимости пары 17/8 - действительно может быть двусторонний "звездный" пиар и деньги в основе отношений. К тому же социум видит эту пару тоже как такую, где много денежных вопросов и есть борьба за лидерство (это дает сумма дней рождения - 10). Отношения как будто сразу в начале имели какой-то "договорняк" (если добавить числа врожденного таланта, получим 11/2) и внутри пары тоже есть энергия двойки (сумма месяцев рождения = 20/2), которая показывает взаимную помощь, но и близость и эмпатию тоже может показывать", - добавила она.

Нумеролог проанализировала отношения Кайли и Тимоти (иллюстрация предоставлена Бланк)

Поэтому, резюмировала Бланк, между Кайли и Шаламе могут быть договорные пиар-отношения. И даже если в паре есть любовь, то роман может долго не продержаться из-за того, что "Тимоти не выдержит чрезмерного контроля и слишком много присутствия Кайли в своей жизни и захочет свободы".