Под кайфом? внешний вид Лободы вызывает серьезные подозрения

Исполнительница опубликовала неоднозначный снимок в сети
Светлана Лобода, которая не так давно устроила горячую дискотеку прямо в ресторане в Монако, опубликовала фото в самолете, чем вызвала очередные споры в сети. Соответствующую публикацию звезда разместила в Instagram.
"Кто хорошо работает, тот хорошо ест", - подписала лаконично Лобода под снимком, на котором она позирует сидя в самолете в черном топе, очках и шляпе с широкими полями.
Подписчики неоднозначно восприняли фото Лободы. Более того, некоторые посчитали, что исполнительница находится "под кайфом":
Как мы ранее писали, украинская певица Светлана Лобода после насыщенного концертного тура решила немного отдохнуть и устроила себе европейские каникулы.
Ранее Светлана Лобода с дочкой позабавили "перевоплощением" в кошечек. Мама с дочкой Евой решили немного развлечься и позабавить поклонников певицы.
А также Лобода удивила фанатов необычным снимком с "подружками".