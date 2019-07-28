Трое из ларца: Лобода удивила фанатов необычным снимком с "подружками"

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода вызвала умиление приятным фото

Светлана Лобода, которая привыкла шокировать публику откровенными нарядами и вульгарными образами, на этот раз вызвала у фанатов умиление, опубликовав фото с ламами. Соответствующий пост исполнительница разместила в соцсети Instagram.

На снимке Лобода позирует в белой футболке, черном пиджаке и широких штанах. Спортивная обувь дополняет образ. Рядом с исполнительницей стоят ламы.

Светлана Лобода с ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Подписчикам подобное фото пришлось по душе. Некоторые посчитали, что исполнительница очень похожа на животных, с которыми ей довелось позировать:

Окей. И всех троих зовут Света?

Теперь не могу понять, где Лобода. Все трое такие классные!

Сестры!

Одно лицо.

Трое из ларца.

Реально похожи...

Светлана Лобода с ламами (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Ранее Лобода с дочкой устроили фотосессию в купальниках на яхте.

Напомним, что Лобода покрутила ягодицами у бассейна и вызвала неоднозначные споры в сети.