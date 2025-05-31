Кавова гуща: для яких рослин це найкраще добриво, а для яких - "отрута"

Після приготування кави залишки меленої кави зазвичай викидають, але даремно - кавова гуща може стати справжнім скарбом для садівників і городників. Однак, аби не зашкодити ґрунту, застосовувати її потрібно обдумано.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які культури краще удобрювати кавовою гущею, як її використовувати та чому цей органічний засіб вартий уваги.
Кавова гуща містить велику кількість азоту - елементу, що відповідає за зелений ріст рослин. Також до її складу входять калій, фосфор, антиоксиданти й органічні кислоти, які покращують родючість ґрунту.
Гуща робить землю пухкішою, покращує її структуру, зберігає вологу і поступово вивільняє поживні речовини. Окрім живлення, кавова гуща має ще одну перевагу - вона допомагає відлякувати деяких шкідників, таких як слимаки, мурахи й личинки.
Перш ніж використовувати гущу, її варто підсушити - це знижує кислотність. Після цього варіантів застосування безліч:
Усі варіанти вимагають подальшого поливу, щоби поживні речовини краще засвоїлись.
Найкраще на кавову гущу реагують овочі та ягоди, які віддають перевагу слабокислим ґрунтам:
Особливо ефективне застосування кавової гущі при посадці насіння - її змішують із насінням моркви або редьки для покращення проростання і врожайності.
Є культури, для яких кавова гуща небажана. Через підвищену кислотність вона може пригнічувати:
Також не рекомендується використовувати гущу для герані та пеларгонії - ці квіти погано реагують на зміни кислотності.
Використовуйте кавову гущу з середини весни до кінця липня - саме в цей період рослини активно засвоюють азот. Не перевищуйте рекомендовані дози й не забувайте про полив.
Залишки гущі зручно збирати взимку - достатньо висушити їх і зберігати в герметичній ємності. Не використовуйте гущу щодня - краще чергувати з іншими видами підживлення.
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Real Simple, Ogorod.ua, Bob Vila.