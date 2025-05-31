Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - "яд"

После приготовления кофе остатки молотого кофе обычно выбрасывают, но зря - кофейная гуща может стать настоящим сокровищем для садоводов и огородников. Однако, чтобы не навредить почве, применять ее нужно обдуманно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие культуры лучше удобрять кофейной гущей, как ее использовать и почему это органическое средство заслуживает внимания.
Кофейная гуща содержит большое количество азота - элемента, отвечающего за зеленый рост растений. Также в ее состав входят калий, фосфор, антиоксиданты и органические кислоты, которые улучшают плодородие почвы.
Гуща делает землю более рыхлой, улучшает ее структуру, сохраняет влагу и постепенно высвобождает питательные вещества. Кроме питания, кофейная гуща имеет еще одно преимущество - она помогает отпугивать некоторых вредителей, таких как слизни, муравьи и личинки.
Прежде чем использовать гущу, ее стоит подсушить - это снижает кислотность. После этого вариантов применения множество:
Все варианты требуют последующего полива, чтобы питательные вещества лучше усвоились.
Лучше всего на кофейную гущу реагируют овощи и ягоды, которые предпочитают слабокислые почвы:
Особенно эффективно применение кофейной гущи при посадке семян - ее смешивают с семенами моркови или редьки для улучшения прорастания и урожайности.
Есть культуры, для которых кофейная гуща нежелательна. Из-за повышенной кислотности она может угнетать:
Также не рекомендуется использовать гущу для герани и пеларгонии - эти цветы плохо реагируют на изменения кислотности.
Используйте кофейную гущу с середины весны до конца июля - именно в этот период растения активно усваивают азот. Не превышайте рекомендованные дозы и не забывайте о поливе.
Остатки гущи удобно собирать зимой - достаточно высушить их и хранить в герметичной емкости. Не используйте гущу ежедневно - лучше чередовать с другими видами подкормок.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Real Simple, Ogorod.ua, Bob Vila.