Кофейная гуща: для каких растений это лучшее удобрение, а для каких - "яд"

Полезные свойства кофейной гущи

Кофейная гуща содержит большое количество азота - элемента, отвечающего за зеленый рост растений. Также в ее состав входят калий, фосфор, антиоксиданты и органические кислоты, которые улучшают плодородие почвы.

Гуща делает землю более рыхлой, улучшает ее структуру, сохраняет влагу и постепенно высвобождает питательные вещества. Кроме питания, кофейная гуща имеет еще одно преимущество - она помогает отпугивать некоторых вредителей, таких как слизни, муравьи и личинки.

Как правильно применять кофейную гущу

Прежде чем использовать гущу, ее стоит подсушить - это снижает кислотность. После этого вариантов применения множество:

В компосте: добавляют к органическим отходам в пропорции до 10%.

добавляют к органическим отходам в пропорции до 10%. Для дренажа: насыпают немного на слой керамзита в горшках.

насыпают немного на слой керамзита в горшках. В жидком виде: 3 ложки на 10 литров воды - для полива цветов.

3 ложки на 10 литров воды - для полива цветов. Для овощей: смешивают с золой (5:7) и добавляют под корень.

смешивают с золой (5:7) и добавляют под корень. От вредителей: рассыпают вокруг растений или по грядкам.

Все варианты требуют последующего полива, чтобы питательные вещества лучше усвоились.

Кофейная гуща - почти универсальное удобрение (фото: Pexels.com)

Какие растения "любят" кофейную гущу

Лучше всего на кофейную гущу реагируют овощи и ягоды, которые предпочитают слабокислые почвы:

Овощи: огурцы, перец, помидоры, редис, морковь, картофель, лук.

огурцы, перец, помидоры, редис, морковь, картофель, лук. Ягоды: клубника, крыжовник, брусника, клюква.

клубника, крыжовник, брусника, клюква. Цветы: гортензии, лилии, азалии, камелии, пионы, бегонии, розы.

Особенно эффективно применение кофейной гущи при посадке семян - ее смешивают с семенами моркови или редьки для улучшения прорастания и урожайности.

Кому кофейная гуща не подходит

Есть культуры, для которых кофейная гуща нежелательна. Из-за повышенной кислотности она может угнетать:

Зелень: шпинат, салат, рукколу.

шпинат, салат, рукколу. Бобовые: горох, фасоль.

горох, фасоль. Капусту: все виды капустных культур.

Также не рекомендуется использовать гущу для герани и пеларгонии - эти цветы плохо реагируют на изменения кислотности.

Советы для максимального эффекта

Используйте кофейную гущу с середины весны до конца июля - именно в этот период растения активно усваивают азот. Не превышайте рекомендованные дозы и не забывайте о поливе.

Остатки гущи удобно собирать зимой - достаточно высушить их и хранить в герметичной емкости. Не используйте гущу ежедневно - лучше чередовать с другими видами подкормок.