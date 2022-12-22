Названа кількість чашок кави, яка збільшує ризик смерті вдвічі
Щоденне вживання кави може видаватись безневинною звичкою. Проте це може мати катастрофічні наслідки для здоров'я. Вчені дослідили, як саме кава впливає на організм і ризики смерті від серцево-судинних хвороб.
Про результати дослідження повідомляє видання Daily Mail.
Як проводили дослідження
Вчені Токійського національного центру глобальної охорони здоров'я та медицини дослідили, як впливає кава на людей із різним ступенем гіпертонії. А також які наслідки від споживання зеленого чаю.
У дослідженні взяли участь 20 тисяч осіб, що проживали у Японії в період із 1990 по 2009 роки. Людей поділили на групи, залежно від того, які показники тиску у них переважно були.
Учасники щороку відповідали на запитання про свої харчові звички, зокрема і про кількість кави, яку вони випивають за день. Повідомляли про стан здоров'я та хвороби, які у них виявляли.
Пити багато кави не можна (фото: pixabay.com)
Які результати науковців
Дослідження показали, що люди з артеріальним тиском понад 180/100 мм рт. ст. удвічі частіше помирають від серцевих хвороб, якщо випивають дві та більше чашок кави за день. При цьому, у людей із такими ж показниками тиску, які випивали лише одну чашку кави на добу, таких ризиків не виявлено.
Також люди з тиском 140/90 мм рт. ст. чи вище не залежать від кави - у них ризик серцевої недостатності не збільшується від вживання кофеїну.
Разом із тим, науковці не виявили зв'язку між кількістю зеленого чаю і смертністю.
Дослідження впливу кави на організм проводили неодноразово і раніше. Усі результати дуже різняться. Одне показало, що кілька чашок кави на день здатні знизити смертність від усіх причин. Друге пов'язувало каву з раком. Третє - що кава здатна запобігти повторному серцевому нападу.
Також відомо, що кофеїн підвищує кров'яний тиск і частоту серцевих скорочень на певний час. Проте нема доказів, що він може викликати довгострокове підвищення тиску, холестерину або має якісь інші наслідки для серця.
Це ж дослідження стало першим, яке виявило зв'язок між двома та більше чашками кави на день і смертністю від серцево-судинних захворювань у людей із тяжкою формою гіпертонії.
Нещодавно ми розповідали про те, яка доза кофеїну спричиняє старіння шкіри.
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