Кава вдома як в кав'ярні: секрети заварювання напою просто в чашці

Чашка кави завжди смачніша, коли приготована вдома і "з любов'ю". Домогтися ідеального смаку можна, знаючи кілька секретів.
Як приготувати філіжанку ароматного напою - в матеріалі Styler далі.
Як розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик, для смачної меленої кави у чашці треба дотримуватися таких правил:
Про те, як приготувати напій, відома кулінарка написала в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.
Інгредієнти для напою:
Приготування кави
До сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.
Тоді влийте кип'яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.
Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.
Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.
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