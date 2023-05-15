Кофе дома как в кофейне: секреты заваривания напитка прямо в чашке

Чашка кофе всегда вкуснее, когда приготовлена дома и "с любовью". Добиться идеального вкуса можно, зная несколько секретов.
Как приготовить чашку ароматного напитка - в материале Styler дальше.
Как рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталья Мазурик, для вкусного молотого кофе в чашке нужно соблюдать следующие правила:
О том, как приготовить напиток, известная кулинар написала в книге "На добрий вечір", изданной в 1993 году.
Ингредиенты для напитка:
Приготовление кофе
В сухой сосуд всыпьте молотый черный кофе, вымешайте с сахаром и на очень легком огне подогрейте, помешивая.
Затем влейте кипяток, помешайте и запарьте кофе, не доводя до кипения. Как только покроется пеной, снимите с огня.
Когда кофе осядет, поставьте еще на минутку на огонь, а затем разлейте в маленькие чашечки, добавляя по ложечке коньяка.
Отдельно на тарелке подайте помытый и нарезанный на тонкие кружочки лимон, посыпанный сахаром.
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