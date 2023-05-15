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Кофе дома как в кофейне: секреты заваривания напитка прямо в чашке

Как приготовить вкусный кофе (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Чашка кофе всегда вкуснее, когда приготовлена дома и "с любовью". Добиться идеального вкуса можно, зная несколько секретов.

Как приготовить чашку ароматного напитка - в материале Styler дальше.

Вкусный кофе прямо в чашке

Как рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталья Мазурик, для вкусного молотого кофе в чашке нужно соблюдать следующие правила:

  • Кофе лучше заливать водой 93-95 градусов, а не кипятком. Если нечем померить, просто подождите 2 минуты после того, как закипит чайник.
  • Если у вас есть высокая чашка с толстыми стенками, заваривайте в ней. Так частицы кофе осядут на дно и не будут попадать в рот.
  • На объем 200 мл рекомендуется брать 4 чайные ложки молотого кофе, но можно и меньше - кто как любит.
  • Воду надо вливать так, чтобы не прерывать струю. Так температура будет стабильной.
  • И попробуйте не накрывать крышкой - так будет вкуснее.

Рецепт кофе из берегини украинской кухни Дарии Цвек

О том, как приготовить напиток, известная кулинар написала в книге "На добрий вечір", изданной в 1993 году.

Ингредиенты для напитка:

  • 1 ч. л. молотого черного кофе,
  • 1 ч. л. сахара,
  • 1 стакан кипятка
  • 1 ч. л. коньяка
  • лимон

Приготовление кофе

В сухой сосуд всыпьте молотый черный кофе, вымешайте с сахаром и на очень легком огне подогрейте, помешивая.

Затем влейте кипяток, помешайте и запарьте кофе, не доводя до кипения. Как только покроется пеной, снимите с огня.

Когда кофе осядет, поставьте еще на минутку на огонь, а затем разлейте в маленькие чашечки, добавляя по ложечке коньяка.

Отдельно на тарелке подайте помытый и нарезанный на тонкие кружочки лимон, посыпанный сахаром.

Ранее невролог рассказала о пяти причинах, когда голова может болеть именно от кофе.

Также кардиолог сообщила, можно ли пить кофе при проблемах с давлением.

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