Кава вдома як в кав'ярні: секрети заварювання напою просто в чашці
Чашка кави завжди смачніша, коли приготована вдома і "з любов'ю". Домогтися ідеального смаку можна, знаючи кілька секретів.
Як приготувати філіжанку ароматного напою - в матеріалі Styler далі.
Смачна кава просто в чашці
Як розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик, для смачної меленої кави у чашці треба дотримуватися таких правил:
- Каву краще заливати водою 93-95 градусів, а не окропом. Якщо нічим поміряти, просто почекайте 2 хвилини після того, як чайник закипить.
- Якщо у вас є висока чашка з товстими стінками, заварюйте в ній. Так частинки кави осядуть на дно і не будуть потрапляти в рот.
- На об'єм 200 мл рекомендується брати 4 чайні ложки меленої кави, але можна й менше - хто як любить.
- Воду вливати треба так, щоб не переривати струмінь. Так температура буде стабільною.
- І спробуйте не накривати кришкою - так буде смачніше.
Рецепт кави зі від берегині української кухні Дарії Цвек
Про те, як приготувати напій, відома кулінарка написала в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.
Інгредієнти для напою:
- 1 ч. л. меленої чорної кави,
- 1 ч. л. цукру,
- 1 склянка кип'ятку
- 1 ч. л. коньяку
- цитрина (лимон)
Приготування кави
До сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.
Тоді влийте кип'яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.
Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.
Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.
Раніше невролог розповіла про п'ять причин, коли голова може боліти саме від кави.
Також кардіолог повідомила, чи можна пити каву при проблемах із тиском.