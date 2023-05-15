Кава вдома як в кав'ярні: секрети заварювання напою просто в чашці

Чашка кави завжди смачніша, коли приготована вдома і "з любов'ю". Домогтися ідеального смаку можна, знаючи кілька секретів.

Як приготувати філіжанку ароматного напою - в матеріалі Styler далі.

Смачна кава просто в чашці

Як розповіла в Telegram експерт з харчування Наталя Мазурик, для смачної меленої кави у чашці треба дотримуватися таких правил:

Каву краще заливати водою 93-95 градусів, а не окропом. Якщо нічим поміряти, просто почекайте 2 хвилини після того, як чайник закипить.

Якщо у вас є висока чашка з товстими стінками, заварюйте в ній. Так частинки кави осядуть на дно і не будуть потрапляти в рот.

На об'єм 200 мл рекомендується брати 4 чайні ложки меленої кави, але можна й менше - хто як любить.

Воду вливати треба так, щоб не переривати струмінь. Так температура буде стабільною.

І спробуйте не накривати кришкою - так буде смачніше.

Рецепт кави зі від берегині української кухні Дарії Цвек

Про те, як приготувати напій, відома кулінарка написала в книзі "На добрий вечір", виданій 1993 року.

Інгредієнти для напою:

1 ч. л. меленої чорної кави,

1 ч. л. цукру,

1 склянка кип'ятку

1 ч. л. коньяку

цитрина (лимон)

Приготування кави

До сухої посудини всипте мелену чорну каву, вимішайте з цукром і на дуже легкому вогні підігрійте, помішуючи.

Тоді влийте кип'яток, помішайте і запарте каву, не доводячи до кипіння. Як тільки вкриється піною, зніміть з вогню.

Коли кава осяде, поставте ще на хвилинку на вогонь, а потім розлийте до маленьких чашечок, додаючи по ложечці коньяку.

Окремо на тарілці подайте помитий і нарізаний на тонкі кружальця лимон, посипаний цукром.