Кофе дома как в кофейне: секреты заваривания напитка прямо в чашке
Чашка кофе всегда вкуснее, когда приготовлена дома и "с любовью". Добиться идеального вкуса можно, зная несколько секретов.
Как приготовить чашку ароматного напитка - в материале Styler дальше.
Вкусный кофе прямо в чашке
Как рассказала в Telegram эксперт по питанию Наталья Мазурик, для вкусного молотого кофе в чашке нужно соблюдать следующие правила:
- Кофе лучше заливать водой 93-95 градусов, а не кипятком. Если нечем померить, просто подождите 2 минуты после того, как закипит чайник.
- Если у вас есть высокая чашка с толстыми стенками, заваривайте в ней. Так частицы кофе осядут на дно и не будут попадать в рот.
- На объем 200 мл рекомендуется брать 4 чайные ложки молотого кофе, но можно и меньше - кто как любит.
- Воду надо вливать так, чтобы не прерывать струю. Так температура будет стабильной.
- И попробуйте не накрывать крышкой - так будет вкуснее.
Рецепт кофе из берегини украинской кухни Дарии Цвек
О том, как приготовить напиток, известная кулинар написала в книге "На добрий вечір", изданной в 1993 году.
Ингредиенты для напитка:
- 1 ч. л. молотого черного кофе,
- 1 ч. л. сахара,
- 1 стакан кипятка
- 1 ч. л. коньяка
- лимон
Приготовление кофе
В сухой сосуд всыпьте молотый черный кофе, вымешайте с сахаром и на очень легком огне подогрейте, помешивая.
Затем влейте кипяток, помешайте и запарьте кофе, не доводя до кипения. Как только покроется пеной, снимите с огня.
Когда кофе осядет, поставьте еще на минутку на огонь, а затем разлейте в маленькие чашечки, добавляя по ложечке коньяка.
Отдельно на тарелке подайте помытый и нарезанный на тонкие кружочки лимон, посыпанный сахаром.
Ранее невролог рассказала о пяти причинах, когда голова может болеть именно от кофе.
Также кардиолог сообщила, можно ли пить кофе при проблемах с давлением.