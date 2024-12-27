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Катя Осадча на рідкісному фото показалася з 22-річним сином

Катя Осадча зі старшим сином (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Іванна Пашкевич

Телеведуча Катя Осадча вперше за довгий час показала, який вигляд має її 22-річний син Ілля.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, старший син телеведучої приїхав на новорічні свята з США, де він навчається, до України.

Зірка опублікувала фото, на якому позує Ілля та його молодші брати Данило та Іван. Поруч також сидять їхня мама та бабуся.

"Всі хлопці в зборі. Щаслива мама і матуся", - написала Катерина.

Катя Осадча з родиною (скріншот)

Нагадаємо, сина Іллю Катя Осадча народила у шлюбі з депутатом Олегом Поліщуком, який тривав з 2001 по 2004 рік.

Хлопець навчається в Мерилендському університеті (США) на IT-спеціаліста, куди поїхав після закінчення школи. 

Вдома син ведучої буває не так часто, лише кілька разів на рік. 

Окрім Іллі, телеведуча також має двох синів від Юрія Горбунова - 7-річного Івана та 2-річного Данила.

Катя Осадча з синами (фото: instagram.com/kosadcha)

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