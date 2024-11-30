Катя Осадча продемонструвала, як носити наймодніші чоботи взимку 2025 року

Грубі черевики

Ведуча стежить за модними трендами. Так, для однієї з фотосесій обрала класичну чорну сукню з довгими рукавами, глибоким декольте та розрізом спереду.

Лук з грубими черевиками (фото: instagram.com/kosadcha)

Свій образ вона вирішила доповнити не класичними туфлями-човниками, а черевиками на масивній підошві зі шнурками спереду, під які вдягла високі білі шкарпетки. Образ вийшов стильним, але водночас зухвалим.

Лук з грубими черевиками (фото: instagram.com/kosadcha)

Зазначимо, що загальна назва грубих черевиків на шнурівці - гріндерси та мартінси, вона з'явилася завдяки двом брендам - Grinders та Dr. Martens. Однак сьогодні є величезна кількість їх варіантів: тимберленди, дезерти, снікерси, а також армійські черевики, берці тощо.

Грубі черевики на зиму 2025 року (фото: instagram.com/kosadcha)

Чоботи-"козаки"

Для повсякденного луку Осадча обрала трендові чоботи-"козаки". Їх вона стилізувала з сукнею-сорочкою у клітинку цікавого крою, а також щільними чорними колготками. Завершити лук ведуча вирішила трендовими чоботями коричневого відтінку.

З чим можна поєднувати трендове взуття зими 2025 року

З джинсами

Чоботи-"козаки" та грубі черевики ідеально поєднуються з джинсами, особливо з моделями, що підкреслюють лінію ніг.

З сукнями чи спідницями

Таке взуття відмінно поєднується не тільки з брюками, але і з більш жіночними образами, додаючи їм трохи "жорсткості". Наприклад, сукні з квітковим принтом, з легких тканин або з рюшами у поєднанні з "козаками" або черевиками на масивній підошві створюють стильний і романтичний, але при цьому яскравий і зухвалий образ.

З речами з натуральної шкіри та еко-шкіри

Шкіряний жакет або куртка та чоботи-"козаки" або грубі черевики - це одне з найпопулярніших поєднань. Вони додають образу брутальності, а також створюють стильний рокерський look.