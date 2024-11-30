Катя Осадчая продемонстрировала, как носить самые модные сапоги зимой 2025 года

Грубые ботинки

Ведущая следит за модными трендами. Так, для одной из фотосессий выбрала классическое черное платье с длинными рукавами, глубоким декольте и разрезом спереди.

Лук с грубыми ботинками (фото: instagram.com/kosadcha)

Свой образ она решила дополнить не классическими туфлями-лодочками, а ботинками на массивной подошве со шнурками спереди, под которые надела высокие белые носки. Образ получился стильным, но в то же время дерзким.

Лук с грубыми ботинками (фото: instagram.com/kosadcha)

Оотметим, что общее название грубых ботинок на шнуровке - гриндерсы и мартинсы, оно появилось благодаря двум брендам - Grinders и Dr. Martens. Однако сегодня есть огромное количество их вариантов: тимберленды, дезерты, сникерсы, а также армейские ботинки, берцы и т.д.

Грубые ботинки на зиму 2025 (фото: instagram.com/kosadcha)

Сапоги-"казаки"

Для повседневного лука Осадчая выбрала трендовые сапоги-"казаки". Их она стилизовала с платьем-рубашкой в клетку интересного кроя, а также плотными черными колготками. Завершить лук ведущая решила трендовыми сапогами коричневого оттенка.

С чем можно сочетать трендовую обувь зимы 2025 года

С джинсами

Сапоги-"казаки" и грубые ботинки идеально сочетаются с джинсами, особенно с моделями, которые подчеркивают линию ног.

С платьми или юбками

Такая обувь отлично сочетается не только с брюками, но и с более женственными образами, добавляя им немного "жесткости". Например, платья с цветочным принтом, из легких тканей или с рюшами в сочетании с "казаками" или ботинками на массивной подошве создают стильный и немного романтичный, но при этом яркий и дерзкий образ.

С вещами из натуральной кожи и эко-кожи

Кожаный жакет или куртка и сапоги-"казаки" или грубые ботинки - это одно из самых популярных сочетаний. Они добавляют образу брутальности, а также создают стильный, рокерский look.