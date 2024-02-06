Катя Осадча з оголеними грудьми розбурхала уяву фанів (фото)

Українська телеведуча Катя Осадча вирішила потішити прихильників оголеним селфі.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.
Так, зірка розмістила у своїх соцмережах провокаційне фото, на якому, судячи з усього, зображена щойно з душу.
На ньому телеведуча позує перед дзеркалом у ванній топлес, прикриваючи груди рукою.
Катя Осадча знялася топлес (фото: instagram.com/kosadcha)
"Намазала на обличчя й волосся все, що було в шафі. Є якийсь суперекспрес-метод для відновлення? У мене тільки сон поки", - підписала вона знімок.
Загалом, шанувальники Каті, мабуть, не очікували побачити на сторінці у неї таке фото, адже вона рідко публікує подібні знімки.
А ось свою бьюті-рутину Осадча показує фанам регулярно. Зокрема, обличчя без мейкапу.
Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, раніше зірка "Кварталу 95" розповіла, як позбулася зайвих кіло. Спорт ні при чому.
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