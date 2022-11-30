UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Катували струмом, били із задоволенням: українець описав звірства росіян у Херсоні

Олександр Д’яков розповів про те, як росіяни катують полонених (фото: Український Свідок)
Автор: Василина Копитко

Житель Херсонщини Олександр Д’яков потрапив в полон до росіян 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання.

Про звірства окупантів колишній полонений розповів в інтерв’ю, яке опублікував "Український Свідок".

Як знущаються росіяни з полонених

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Д’яков та кілька його товаришів передавали українським військовим дані про російську армію.

Через пів року їх зловили окупанти. Спочатку відправили в ізолятор тимчасового утримання. Там він провів 17 днів і зазнав знущань від росіян.

Під час першого допиту Олександра та його побратима били електричним струмом. Спочатку - по черзі, а потім змусили бити одне одного.

"Ми не зголосились. Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав - бийте мене", - розповідає чоловік.

Олександр Д’яков досі відчуває наслідки побоїв у полоні (фото: Український Свідок)

Олександра лупцювали так, що відбили ногу. Виникла загроза зараження, що могло привести до смерті. Тому чоловіка відправили у лікарню, де його двічі прооперували. Проте травма дошкуляє йому досі.

"Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом", - зізнається колишній полонений. І додає, що дотепер не відчуває двох пальців - скоріше за все, це наслідки катувань електричним струмом.

Олександр зміг втекти з лікарні, коли почалася евакуація росіян. Це було перед наступом ЗСУ на Херсон. Після втечі він ще близько двох тижнів переховувався у місті.

Зараз чоловік перебуває вдома, на Херсонщині. Він щасливий від того, що знаходиться на підконтрольній Україні території.

"Хоча зараз в місті нема опалення та майже відсутнє водопостачання, тепер розумію, що таке жити", - говорить Олександр.

Читайте також про те, як Херсон оговтується від окупації та радіє звільненню від росіян.

Раніше ми розповідали про те, що окупанти вибивають зізнання у тероризмі та нацизмі серед жителів Мелітополя.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонзвірства окупантів