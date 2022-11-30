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Пытали током, били с удовольствием: украинец описал зверства россиян в Херсоне

Александр Дьяков рассказал о том, как россияне пытают пленных (фото: Український Свідок)
Автор: Василина Копытко

Житель Херсонщины Александр Дьяков попал в плен к россиянам 17 августа. Пока город не вернулся под контроль ВСУ, мужчина увидел все - пытки, издевательства, бесчеловечные условия содержания.

О зверствах оккупантов бывший пленный рассказал в интервью, которое опубликовал "Украинский Свидетель".

Как издеваются россияне над пленниками

С первых дней полномасштабного вторжения Александр Дьяков и несколько его товарищей передавали украинским военным сведения о российской армии.

Через полгода их поймали оккупанты. Сначала отправили в изолятор временного содержания. Там Александр провел 17 дней и потерпел издевательства от россиян.

Во время первого допроса Александра и его друга избивали электрическим током. Сначала - по очереди, а потом заставили избивать друг друга.

"Мы не согласились. Мой товарищ знал, что у меня больное сердце, но сказал - бейте меня", - говорит мужчина.

Александр Дьяков до сих пор ощущает последствия побоев в плену (фото: Украинский Свидетель)

Александра избивали так, что отбили ногу. Возникла угроза заражения, что могло привести к смерти. Поэтому мужчину отправили в больницу, где его дважды прооперировали. Однако травма донимает его до сих пор.

"Били берцами и дубинками. Я чувствую себя инвалидом", - признается бывший пленник. И добавляет, что до сих пор не чувствует двух пальцев - скорее всего, это последствия пыток электрическим током.

Александр смог скрыться из больницы, когда началась эвакуация россиян. Это было перед наступлением ВСУ на Херсон. После бегства он еще около двух недель скрывался в городе.

Сейчас мужчина находится дома, в Херсонской области. Он счастлив, на подконтрольной Украине территории.

"Хотя сейчас в городе нет отопления и почти отсутствует водоснабжение, теперь понимаю, что такое жить", - говорит Александр.

Читайте также о том, как Херсон приходит в себя от оккупации и радуется освобождению от россиян.

Ранее мы рассказывали о том, что оккупанты выбивают признание в терроризме и нацизме среди жителей Мелитополя.

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Херсонзвірства окупантів