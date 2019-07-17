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Каторжна праця замість реабілітації: під Києвом росіянин зробив з людей рабів (фото)

STYLERЖиття    17.07.2019 - 18:44
Каторжна праця замість реабілітації: під Києвом росіянин зробив з людей рабів (фото)
Колаж (РБК-Україна)

Чоловік заманював людей у нібито реабілітаційні центри

У Київській області громадянин Росії вирішив нажитися на соціально незахищених людях і скориставшись довірою, зробив з них рабів. Він створив нібито реабілітаційний центр, в який і заманював довірливих людей з проблемами. Потім шахрай входив до них у довіру та відправляв працювати на важку роботу. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

У людей забирали телефони, документи, особисті речі і насильно примушували працювати.

На жаль, потрапили на гачок люди з алкоголізмом та наркотичною залежністю.

Каторжна праця замість реабілітації: під Києвом росіянин зробив з людей рабів (фото)Фото: Громадянин Росії і шахрай (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

"Бездомні, особи, які мають проблеми з алкоголем і наркотиками в цих "центрах" були майже рабами, бо їх "продавали" для важкої праці на різних об'єктах Києва, зокрема пекарнях та інших виробництвах", - повідомив Амброськін.

Каторжна праця замість реабілітації: під Києвом росіянин зробив з людей рабів (фото)Скріншот поста (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

 

Фото: Людей змушували важко працювати (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Як ми раніше писали, це не перший випадок створення нібито реабілітаційного центру, в якому використовували працю людей в своїх корисливих цілях. Так, наприклад, в Україні поліція заарештувала зловмисників, які створили "реабілітаційні центри" під вивіскою всеукраїнської благодійної організації та утримували людей в рабство.

Нагадаємо, що реабілітаційний центр під Харковом опинився катувальної, в якій насильно утримували людей.

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