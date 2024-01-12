Тышкевич впервые после комы рассказала, как оказалась в реанимации: "Думали, что грипп"

Актриса Екатерина Тышкевич впервые рассказала, как она оказалась в реанимации. По словам звезды, все началось с добровольной госпитализации в обычную психбольницу.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram тяжелобольной знаменитости.

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Так, Екатерина вспомнила, как страдала много лет от постоянной головной боли, которую глушила разными препаратами.

До полномасштабного вторжения РФ таблетки работали, а после 24 февраля 2022 года она "попала в личную войну".

Екатерина Тышкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Когда началась война, они перестали работать. Я попала в собственный ад и в личную войну с головной болью. Она до сих пор продолжается. Когда таблетки не работают, у тебя забирают выход и ты начинаешь бегать и искать другие.

"Конечно, все эти годы я периодически отказывалась от таблеток, искала разные методы, но ничего не помогало", - поделилась Тышкевич.

Тогда актриса решила обратиться за помощью в психбольницу, ведь не могла полноценно жить и счастливые моменты называла "отравленным счастьем".

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

"Из-за этого я сначала попала в местную больницу, где моя экс-психотерапевт предложила поколоть еще один антидепрессант внутривенно, который влияет на хроническую боль", - отметила звезда.

Тогда она согласилась, поехала в Одессу и легла в больницу. Тышкевич отметила, что психического расстройства у нее нет. По словам врачей, у актрисы - психосоматическая головная боль.

"На третий день почувствовала, что у меня тахикардия и какая-то тревожность. Кисть, в которой стоял катетер, начала болеть. Попросила у медсестры его снять, температура уже была 38,5...".

"На следующий день меня мама забрала домой, мы подумали, что у меня грипп или Covid-19... Удивляло, что синяк на кисти стал ухудшаться, а температура была под 40", - вспоминает знаменитость.

Екатерина Тишкевич (фото: instagram.com/kateryna__tyshkevych)

Тогда они вызвали скорую и Екатерину забрали в больницу. Дальше она плохо что помнит, состояние ухудшалось, начался сепсис.

Инфекция стафилококк попала через катетер.

"Сепсис бьет по всему организму, и органы начинают отказывать... Я сама не держала давление, а потом уже и дышать сама не могла... Поэтому ИВЛ и кома", - добавила Тышкевич.

По словам артистки, врачи делали все возможное, чтобы спасти ее, однако до конца не были уверены, удастся ли это сделать.

Звезда "Ничто не случается твичи" поблагодарила всех неравнодушных за поддержку и молитвы за нее.