Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: "Не хвилюйтесь"

Катерина Кухар відповіла на чутки про розлучення

Суддя шоу "Танці з зірками" звернулась у своїх соцмережах до шанувальників, які, вочевидь, переживають за стан зірки після її ймовірного розриву з чоловіком.

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику", - написала вона.

Нагадаємо, днями Катерина Кухар заявила про зміни в особистому житті. Про що саме йдеться - вона не повідомила.

Однак уважні користувачі мережі помітили, що вона та її чоловік не підписані на один одного в Instagram, і припустили, що пара більше не разом.

Олександр Стоянов поки не прокоментував ці чутки.