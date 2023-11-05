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Катерина Кухар відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком: "Не хвилюйтесь"

Катерина Кухар з Олександром Стояновим (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська прима-балерина Катерина Кухар, яка раніше заінтригувала прихильників змінами в особистому житті, відреагувала на чутки про розлучення з чоловіком, Олександром Стояновим. Так, артистка попросила не хвилюватись за неї.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Катерина Кухар відповіла на чутки про розлучення

Суддя шоу "Танці з зірками" звернулась у своїх соцмережах до шанувальників, які, вочевидь, переживають за стан зірки після її ймовірного розриву з чоловіком.

"Друзі, отримую від вас безліч схвильованих повідомлень. Не хвилюйтеся! Краще подаруйте усмішку новому дню життя та слухайте сучасну якісну українську музику", - написала вона.

Нагадаємо, днями Катерина Кухар заявила про зміни в особистому житті. Про що саме йдеться - вона не повідомила.

Однак уважні користувачі мережі помітили, що вона та її чоловік не підписані на один одного в Instagram, і припустили, що пара більше не разом.

Олександр Стоянов поки не прокоментував ці чутки.

Нещодавно дружина Зінченка вперше показала обличчя молодшої доньки та розсекретила її ім’я.

Також друзі Сергія Сивохо розкрили невідомі факти про артиста.

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Катерина КухаррозлученняАлександр Стояновзвезды шоу-бизнеса