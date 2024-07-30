Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)

Так, Катерина вкрай рідко розповідає про своє особисте життя, а фото сина не ділилась вже багато років.

Відомо, що хлопець не бажає публічності.

Іноді прима-балерина у себе у блозі показує молодшу доньку - Анастасію, а Тіма довгий час "залишався в тіні".

Цього разу знаменитість вирішила зробити виняток і влаштувала фотосесію зі старшим нащадком.

"Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний Family Style. P.S. Давайте на чистоту. Вдягти підлітка - це завдання із зірочкою", - написала Кухар.

Катерина Кухар із сином (фото: @domino.ua)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами зіркову матусю та її дорослого сина.

Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?

Ви дуже класні! Мама і син - краса!

Як подорослішав ваш син!

Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно

Зазначимо, що Тимур - син Катерини від першого шлюбу. Ім'я батька її первістка Кухар ніколи не називала в інтерв'ю. Однак, за чутками, першим чоловіком Народної артистки був син відомої української тренерки з фігурного катання Галини Кухар.

У прими-балерини також є донька Анастасія. Її вона народила у шлюбі з Олександром Стояновим.