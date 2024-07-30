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Катерина Кухар показала, який вигляд зараз має її старший син Тимур (фото)

Катерина Кухар (фото: @domino.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська прима-балерина Катерина Кухар вперше за багато років поділилась світлинами свого 15-річного сина Тимура.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram судді "Танців із зірками".

Так, Катерина вкрай рідко розповідає про своє особисте життя, а фото сина не ділилась вже багато років.

Відомо, що хлопець не бажає публічності.

Іноді прима-балерина у себе у блозі показує молодшу доньку - Анастасію, а Тіма довгий час "залишався в тіні".

Цього разу знаменитість вирішила зробити виняток і влаштувала фотосесію зі старшим нащадком. 

"Це наша перша спроба з сином спробувати єдиний Family Style. P.S. Давайте на чистоту. Вдягти підлітка - це завдання із зірочкою", - написала Кухар.

Катерина Кухар із сином (фото: @domino.ua)

Реакція юзерів

Користувачі мережі засипали компліментами зіркову матусю та її дорослого сина. 

  • Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?
  • Ви дуже класні! Мама і син - краса! 
  • Як подорослішав ваш син!
  • Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно

 

Зазначимо, що Тимур - син Катерини від першого шлюбу. Ім'я батька її первістка Кухар ніколи не називала в інтерв'ю. Однак, за чутками, першим чоловіком Народної артистки був син відомої української тренерки з фігурного катання Галини Кухар.

У прими-балерини також є донька Анастасія. Її вона народила у шлюбі з Олександром Стояновим. 

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