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Екатерина Кухар показала, как выглядит сейчас ее старший сын Тимур (фото)

Екатерина Кухар (фото: @domino.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар впервые за много лет поделилась фотографиями своего 15-летнего сына Тимура.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram судьи "Танців із зірками".

Так, Екатерина крайне редко рассказывает о своей личной жизни, а фото сына не делилась уже много лет.

Известно, что парень не хочет публичности.

Иногда прима-балерина у себя в блоге показывает младшую дочь - Анастасию, а Тима долгое время "оставался в тени".

На этот раз знаменитость решила сделать исключение и устроила фотосессию со старшим отпрыском.

"Это наша первая попытка с сыном попробовать единственный Family Style. PS Давайте на чистоту. Надеть подростка - это задача со звездочкой", - написала Кухар.

Екатерина Кухар с сыном (фото: @domino.ua)

Реакция юзеров

Пользователи сети засыпали комплиментами звездную маму и ее взрослого сына.

  • Катю, шантаж? Вмовляння? Підкуп? Як? Як Вам вдалося вмовити підлітка фотографуватись з мамою?
  • Ви дуже класні! Мама і син - краса! 
  • Як подорослішав ваш син!
  • Тут хочеться сказати лише одне. Ви неймовірно схожі, неймовірно стильні, неймрвірно

 

Отметим, что Тимур - сын Екатерины от первого брака. Имя отца ее первенца Кухар никогда не называла в интервью. Однако, по слухам, первым мужем Народной артистки был сын известного украинского тренера по фигурному катанию Галины Кухар.

У примы-балерины также есть дочь Анастасия. Ее она родила в браке с Александром Стояновым.

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