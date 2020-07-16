Катер, участок в Крыму и земля под Киевом: новый глава Нацбанка показал декларацию

Кирилл Шевченко назначен новым главой Нацбанка Украины решением Верховной Рады - за его кандидатуру 16 июля проголосовали 332 нардепа. Председатель правления "Укргазбанка", ставший вместо Якова Смолия главным банкиром страны, подавал декларацию о доходах за 2019 год.

Документ опубликован на сайте НАПК.

Как указано в Е-декларации, Кирилл Шевченко вместе с супругой Юлией с 2012 года пользуются квартирой в Киеве площадью 72 кв. м, которой владеет Валентина Алипова. На нее также записаны другое столичное домовладение на 280 кв. м и земельные участки в поселке Заборье в Киево-Святошинском районе на 2500 и 308 "квадратов", которые находятся в безвозмездном пользовании семьи банкира.

Жена Шевченко Юлия Николаевна владеет земельным участком на 1200 кв. м под Феодосией во временно оккупированном Крыму.

Супруги также имеют квартиру в Киеве на 304,6 "квадратов", стоимость которой в 2015 году - в момент получения права собственности - составляла около 3,5 млн гривен. В том же году они приобрели два паркоместа.

Из движимого имущества в декларации Шевченко указаны в собственности авто Peugeot Partner 2016 года выпуска, также супруги пользуются "геликом" Mercedes-Benz G 500 (2012 года выпуска) и Range Rover (2013 года выпуска).

Новый глава Нацбанка пользуется катером Super Air Nautique G23 марки ua 0099 MA (2013 года выпуска).

В 2019 году Кирилл Шевченко получил 13,3 млн гривен от отчуждения недвижимости, 14,6 млн гривен зарплаты в "Укргазбанке" и около 426 тысяч гривен процентов.

Ранее мы писали о том, чем успел прославиться главный банкир Украины Кирилл Шевченко, который возглавил Нацбанк.