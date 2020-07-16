Катер, ділянка в Криму і земля під Києвом: новий глава Нацбанку показав декларацію

Кирило Шевченко призначений новим главою Нацбанку України рішенням Верховної Ради - за його кандидатуру 16 липня проголосували 332 нардепи. Голова правління "Укргазбанку", який став замість Якова Смолія головним банкіром країни, подавав декларацію про доходи за 2019 рік.

Документ опубліковано на сайті НАЗК.

Як зазначено в Е-декларації, Кирило Шевченко разом з дружиною Юлією з 2012 року користуються квартирою в Києві площею 72 кв. м, якою володіє Валентина Аліпова. На неї також записані інше столичне домоволодіння на 280 кв. м та земельні ділянки в селищі Забір'я у Києво-Святошинському районі на 2500 та 308 "квадратів", які знаходяться в безоплатному користуванні сім'ї банкіра.

Дружина Шевченка Юлія Миколаївна володіє земельною ділянкою на 1200 кв. м під Феодосією в тимчасово окупованому Криму.

Подружжя також має квартиру в Києві на 304,6 "квадратів", вартість якої в 2015 році - в момент набуття права власності - становила близько 3,5 млн гривень. У тому ж році вони придбали два паркомісця.

З рухомого майна в декларації Шевченка вказані у власності авто Peugeot Partner 2016 року випуску, також подружжя користуються "геліком" Mercedes-Benz G 500 (2012 року випуску) і Range Rover (2013 року випуску).

Новий глава Нацбанку користується катером Super Air Nautique G23 марки ua 0099 MA (2013 року випуску).

У 2019 році Кирило Шевченко отримав 13,3 млн гривень від відчуження нерухомості, 14,6 млн гривень зарплати в "Укргазбанку" і близько 426 тисяч гривень відсотків.

Раніше ми писали про те, чим встиг прославитися головний банкір України Кирило Шевченко, який очолив Нацбанк.