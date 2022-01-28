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Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усі

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П'ятниця 28 січня 2022 16:38
Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усі Що заборонено готувати в мультиварці (facebook.com.multivarka)
Автор: Тетяна Самарук

Одним із найкорисніший кухонних девайсів є мультиварка. Вона спрощує та зменшує час готування їді. Однак, як виявилось, не усі продукти можна в ній готувати.

Які продукти категорично не можна готувати в мультиварці - читайте нижче.

Попкорн

Як відомо, максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175 °C, а для попкорну потрібно як мінімум 200 °C.

Тому повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовій печі.

Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усіПопкорн не можна готувати в мультиварці (pixabay)

Раніше ми повідомляли, як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці.

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еда мультиварка
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