Що категорично заборонено готувати в мультиварці: це мають знати усі
Що заборонено готувати в мультиварці (facebook.com.multivarka)
Одним із найкорисніший кухонних девайсів є мультиварка. Вона спрощує та зменшує час готування їді. Однак, як виявилось, не усі продукти можна в ній готувати.
Які продукти категорично не можна готувати в мультиварці - читайте нижче.
Попкорн
Як відомо, максимальна температура в більшості мультиварок не перевищує 175 °C, а для попкорну потрібно як мінімум 200 °C.
Тому повітряну кукурудзу краще готувати в сковороді або мікрохвильовій печі.
Попкорн не можна готувати в мультиварці (pixabay)
Раніше ми повідомляли, як правильно почистити мультиварку засобами, які є у кожній домівці.