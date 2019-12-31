Что категорически нельзя делать в новогоднюю ночь: беды на целый год

Новый год 2020 украинцы встретят уже через несколько часов. Существуют определенные правила и табу, о которых стоит помнить в новогоднюю ночь. Что нельзя делать в ночь с 31 декабря на 1 января, чтобы не навлечь на себя беду на целый год - совет от астрологов в материале Styler.

Оставаться в одиночестве

Даже если вы предпочитаете уединение шумной компании, встреча Нового года в одиночестве - очень плохая идея. Астрологи советуют встретить праздник в компании хотя бы одного человека. Иначе велик шанс, что весь 2020 год вы так и останетесь одинокими.

Ругаться

Новогодние праздники у большинства людей проходят с алкоголем, который часто провоцирует на выяснение отношений. Астрологи советуют держать себя в руках, ведь ссоры и склоки в этот праздник принесут проблемы и отвернут от вас удачу в предстоящем году.

Отказываться от праздничных угощений

Вкусные блюда праздничного новогоднего стола несут определенную символику. Таким образом наши предки привлекали щедрый урожай на следующий год. Поэтому отказ от угощений из-за диеты или другой причины может привлечь в дом бедность. Не обязательно налегать со всем упором на оливье или холодец, но полакомить себя любимым блюдом или десертом можно и нужно.

Увлекаться нарядами и украшениями

Главной красавицей праздника является новогодняя елка, но это не означает, что стоит ей уподобляться. Астрологи рекомендуют не переборщить с нарядом, так как есть риск провести весь следующий год без удачи и счастья.