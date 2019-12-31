Що категорично не можна робити в новорічну ніч: біди на цілий рік

Новий рік 2020 українці зустрінуть вже через кілька годин. Існують певні правила і табу, про які варто пам'ятати в новорічну ніч. Що не можна робити в ніч з 31 грудня на 1 січня, щоб не накликати на себе біду на цілий рік - порада від астрологів в матеріалі Styler.

Залишатися на самоті

Навіть якщо ви віддаєте перевагу усамітненню, а не галасливій компанії, зустріч Нового року на самоті - дуже погана ідея. Астрологи радять зустріти свято в компанії хоча б однієї людини. Інакше великий шанс, що весь 2020 рік ви так і залишитеся самотніми.

Лаятися

Новорічні свята у більшості людей проходять з алкоголем, який часто провокує на з'ясування відносин. Астрологи радять тримати себе в руках, адже сварки і чвари в це свято принесуть проблеми і відвернуть від вас удачу в наступному році.

Відмовлятися від святкових частувань

Смачні страви святкового новорічного столу несуть певну символіку. Таким чином наші пращури заволікали щедрий урожай на наступний рік. Тому відмова від частувань через дієту або іншу причину може привернути в будинок бідність. Не обов'язково налягати з усім упором на олів'є або холодець, але пригостити себе улюбленою стравою чи десертом можна і потрібно.

Захоплюватися нарядами і прикрасами

Головною красунею свята є новорічна ялинка, але це не означає, що варто їй уподібнюватися. Астрологи рекомендують не переборщити з нарядом, так як є ризик провести весь наступний рік без удачі і щастя.