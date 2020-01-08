Крушение самолета МАУ в Иране: что известно о погибших

В Иране разбился украинский самолет Boeing 737, принадлежавший компании МАУ. Трагедия произошла ранним утром 8 января, сразу же после вылета из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране. Что известно о погибших пассажирах и членах экипажа - в материале Styler.

Сколько человек погибло

Количество погибших варьировалось на отметке 180. Позже премьер-министр Алексей Гончарук уточнил число погибших - 176 человек.

"По предварительным данным было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа", - написал премьер в Facebook.

В Иране разбился украинский самолет (скрин: facebook.com/PMHoncharuk)

Кроме того, появился предварительный список погибших пассажиров. Среди них 15 граждан Украины (два пассажира, остальные - члены экипажа).

Очень много среди погибших канадцев (73 человека). Сообщается, что это студенты, которые использовали МАУ из-за низкой цены. Сегодня утром они возвращались на учебу после рождественских каникул.

Предварительный список погибших

граждане Украины - 15,

граждане Ирана - 71,

граждане Канады -73,

граждане Германии - 4,

граждане Великобритании - 3,

граждане Швеции - 8,

граждане Афганистана - 6.

В Иране разбился украинский самолет (фото: twitter.com/alihashem_tv)

Озвучивается две основные версии катастрофы - неисправность двигателя и то, что самолет был случайно сбит иранской ракетой при обстреле военных баз США в Ираке.

Также появился предварительный список имен погибших украинцев, его опубликовал Telegram-канал Baza.

Список погибших в Иране украинцев (фото: twitter.com/alihashem_tv)