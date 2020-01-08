Катастрофа літака МАУ в Ірані: що відомо про загиблих

Катастрофа літака МАУ в Тегерані стала наймасштабнішою авіакатастрофою за роки незалежності України
В Ірані розбився український літак Boeing 737, що належав компанії МАУ. Трагедія сталася рано вранці 8 січня, відразу ж після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані. Що відомо про загиблих пасажирів та членів екіпажу - в матеріалі Styler.
Кількість загиблих варіювалося на позначці 180. Пізніше прем'єр-міністр Олексій Гончарук уточнив кількість загиблих - 176 осіб.
"За попередніми даними було зареєстровано 167 пасажирів і 9 членів екіпажу", - написав прем'єр у Facebook.
В Ірані розбився український літак (скрін: facebook.com/PMHoncharuk)
Крім того, з'явився попередній список загиблих пасажирів. Серед них 15 громадян України (два пасажира, решта - члени екіпажу).
Дуже багато серед загиблих канадців (73 особи). Повідомляється, що це студенти, які використовували МАУ через низьку ціну. Сьогодні вранці вони поверталися на навчання після різдвяних канікул.
В Ірані розбився український літак (фото: twitter.com/alihashem_tv)
Озвучується дві основні версії катастрофи - несправність двигуна і те, що літак був випадково збитий іранської ракетою при обстрілі військових баз США в Іраку.
Також з'явився попередній список імен загиблих українців, його опублікував Telegram-канал Baza.
Список загиблих в Ірані українців (фото: twitter.com/alihashem_tv)