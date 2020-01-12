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Катастрофа самолета в Иране: слова погибшей стюардессы МАУ оказались пророческими

STYLERЖизнь    12.01.2020 - 11:07
Катастрофа самолета в Иране: слова погибшей стюардессы МАУ оказались пророческими
Место крушения самолета МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

В комментариях пользователи соболезнуют родным украинки

Крушение украинского самолета в Иране забрало жизни 176 человек, включая 11 граждан Украины. Загублены жизни ни в чем неповинных людей, среди них и Валерии Овчарук, чьи слова показались некоторым пользователям cоцсети Instagram пророческими.

Фотография погибшей украинской стюардессы Валерии Овчарук, которая была сделана 26 сентября 2019 года, растрогала пользователей сети.

Катастрофа самолета в Иране - Валерия Овчарук сказала пророческие слова

Пользователи соболезнуют родным украинки. Некоторые даже отмечают, что слова Валерии в описании к этому посту оказались пророческими - данный момент кажется немного пугающим.

"I love it so much. Верю в то, что самолеты никогда не станут для меня просто транспортом. И каждый полет будет нести в себе капельку красоты, романтики и приятных приключений", – написала Валерия под изображением.

Напомним, что в СНБО заявляют о семи версиях катастрофы, а украинские эксперты сообщили, что следов пожара в двигателе не обнаружено, но это не отменяет вероятность технической неполадки - среди озвученных рассматриваются еще такие, как попадание российской ракеты в лайнер, теракт и столкновение с беспилотником.

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