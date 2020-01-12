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Катастрофа літака в Ірані: слова загиблої стюардеси МАУ виявилися пророчими

STYLERЖиття    12.01.2020 - 11:07
Катастрофа літака в Ірані: слова загиблої стюардеси МАУ виявилися пророчими
Місце аварії літака МАУ (twitter.com/alihashem_tv)

У коментарях користувачі співчувають рідним українки

Крах українського літака в Ірані забрав життя 176 осіб, включаючи 11 громадян України. Загублені життя ні в чому не винних людей, серед них і Валерії Овчарук, чиї слова здалися деяким користувачам Instagram пророчими.

Фотографія загиблої української стюардеси Валерії Овчарук, яка була зроблена 26 вересня 2019 року, зворушила користувачів мережі.

Катастрофа літака в Ірані - Валерія Овчарук сказала пророчі слова

Користувачі співчувають рідним українки. Деякі навіть відзначають, що слова Валерії в описі до цього посту виявилися пророчими - даний момент навіть трохи лякає.

"I love it so much. Вірю в те, що літаки ніколи не стануть для мене просто транспортом. І кожен політ буде нести в собі крапельку краси, романтики і приємних пригод", - написала Валерія під зображенням.

Нагадаємо, що в РНБО заявляють про сім версій катастрофи, а українські експерти повідомили, що слідів пожежі в двигуні не виявлено, але це не скасовує ймовірність технічної неполадки - серед озвучених розглядаються ще такі, як потрапляння російської ракети в лайнер, теракт і зіткнення з безпілотником.

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