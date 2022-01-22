Катание на тюбинге в "Харьковской Швейцарии" закончилось комой: полиция сделала заявление

В Харькове 47-летняя женщина сильно травмировалась во время во время катания на тюбинге в горнолыжном комплексе "Харьковская Швейцария", и в настоящее время находится в больнице в коме. Правоохранители устанавливают свидетелей происшествия на горках, чтобы выяснить все детали и обстоятельства.

Об этом 22 января передали в пресс-службе Нацполиции Харьковской области.

ЧП на горнолыжном комплексе, что на улице Альпийской, произошло в прошлое воскресенье, 16 января, около часа дня.

"Уважаемые граждане, находившиеся по указанному адресу и ставшие свидетелями происшествия, просим обратиться в ХРУП №1 по телефону: 0632154684, 102 или другим удобным для вас способом", - говорится в публикации.

По словам родственников пострадавшей Надежды, в этом популярном в Харькове комплексе персонал не соблюдает правила техники безопасности.

Как рассказывает сестра пострадавшей Татьяна Семенова в своем Facebook, на горках трасса не подготовлена, отсутствуют заградительные сетки, а также на территории комплекса нет врача, чтобы оказать медицинскую помочь, если посетители травмируются.

"После того, как вылетел и перевернулся тюбинг, к Наде подбежали люди, она говорила и искала сына. Окружающие стали кричать и требовать остановить катание, не пускать людей, но им прокричали в ответ - пусть разбираются сами. И продолжили выдавать тюбинги", - пишет женщина.

На Надежду "на неуправляемой скорости" на тюбинге налетел мужчина, и посетительница получила тяжелый удар.

На горках в комплексе "Харьковская Швейцария" травмировалась женщина и впала в кому (фото: facebook.com/TatianaTatianaBest)

"Сотрудники пришли не скоро, Надю нельзя было дергать, после таких ударов, необходимо максимально сохранить покой. Ее же пытались посадить, поднять, тащили волоком. Страшно представить все", - рассказывает харьковчанка.

Она также добавила, что это далеко не первый случай травмирования посетителей данного комплекса, и подчеркнула: "надо остановить трагедии... В нашем случае, мы будем бороться!"

На сайте самого горнолыжного комплекса "Экстрим-Стиль" (он больше известен как "Новая Харьковская Швейцария") указывается, что на горках ухоженные трассы длиной до 400 метров.

Горки на комплексе "Харьковская Швейцария" (фото: mykharkov.info / скриншот с видео Романа Зозули на youtube.com)