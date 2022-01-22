Катання на тюбінгу в "Харківській Швейцарії" закінчилося комою: поліція зробила заяву

У Харкові 47-річна жінка сильно травмувалася під час під час катання на тюбінгу в гірськолижному комплексі "Харківська Швейцарія", і нині знаходиться в лікарні в комі. Правоохоронці встановлюють свідків події на гірках, щоб з'ясувати всі деталі та обставини.

Про це 22 січня передали в прес-службі Нацполіції Харківської області.

НП на гірськолижному комплексі, що на вулиці Альпійській, сталася минулої неділі, 16 січня, близько першої години дня.

"Шановні громадяни, які знаходились за вказаною адресою та стали свідками події, просимо звернутись до ХРУП №1 за телефоном: 0632154684, 102 або іншим зручним для вас способом", - йдеться в публікації.

За словами родичів постраждалої Надії, в цьому популярному в Харкові комплексі персонал не дотримується правил техніки безпеки.

Як розповідає сестра постраждалої Тетяна Семенова у своєму Facebook, на гірках траса не підготовлена, відсутні загороджувальні сітки, а також на території комплексу немає лікаря, щоб надати медичну допомогти, якщо відвідувачі травмуються.

"Після того, як вилетів і перекинувся тюбінг, до Наді підбігли люди, вона говорила і шукала сина. Люди навкруги стали кричати і вимагати зупинити катання, не пускати людей, але їм прокричали у відповідь - нехай розбираються самі. І продовжили видавати тюбінги", - пише жінка.

На надію "на некерованій швидкості" на тюбінгу налетів чоловік, і відвідувачка отримала важкий удар.

На гірках в комплексі "Харківська Швейцарія" травмувалася жінка і впала в кому (фото: facebook.com/TatianaTatianaBest)

"Співробітники прийшли не скоро, Надю не можна було смикати, після таких ударів, необхідно максимально зберегти спокій. Її ж намагалися посадити, підняти, тягли волоком. Страшно уявити все", - розповідає харків'янка.

Вона також додала, що це далеко не перший випадок травмування відвідувачів даного комплексу, і наголосила: "треба зупинити трагедії... У нашому випадку, ми будемо боротися!"

На сайті самого гірськолижного комплексу "Екстрим-Стиль" (він більше відомий як "Нова Харківська Швейцарія") вказується, що на гірках доглянуті траси довжиною до 400 метрів.

Гірки на комплексі "Харківська Швейцарія" (фото: mykharkov.info / скріншот з відео Романа Зозулі на youtube.com)