Как Кашпировский: сеть "вскипела" из-за нового ролика Зеленского (видео)

Президент Владимир Зеленский снял новое видеообращение, в котором назвал свое решение о роспуске Верховной Рады правильным. Ролик был опубликован на Facebook-странице АПУ вечером 7 июня, и за пару часов набрал огромное количество комментариев, и часто - довольно эмоциональных.

Так, Зеленский подытожил работу народных депутатов за время своего президентства и раскритиковал их из-за оставленной мажоритарки, неприкосновенности, прежних министров и силовиков, а также возможности "не отвечать за незаконное обогащение".

Пользователи сети отреагировали на пост очень бурно. Многие указали на то, о сложной ситуации на фронте - гибель четырех военных ВСУ на Донбассе в течение суток и большое количество раненых - Зеленский в обращении вообще ничего не упомянул. Ранее президент назвал гибель украинских бойцов в результате артиллерийских обстрелов боевиками свидетельством "потери Россией контроля над наемниками".

Видео: facebook.com/president.gov.ua

"Я думала это срочное обращение про вашем скандальное "возвращение контроля России за боевиками", торговля с ОРДЛО, гибель наших воинов в блиндаже, потому что им не позволили себя защитить - главные темы дня. Я думала вы дадите людям ответы на эти вопросы. А как же!!! У вас Верховная Рада, оказывается главная тема. Верховную Раду распустили, и это ваше главное достижение? Посмотрим, как будет новая работать, вот тогда и будем слушать ваше обращение по ней. А пока дайте объяснения по темам защиты страны, не отвлекайтесь!"

"Господин Владимир, все будет хорошо! Нужно поменять 21 июля ВР, чтобы Украина получила действительно слуг народа! Мы с вами! Мы сделаем их!"

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Огромное "спасибо" тебе за убитых на войне из-за запрета стрелять, за то, что "регионалы" подняли головы, за Портнова / Штепу / Королевскую... Позорище! Украине нужен Порох, а не зеленая дри**я!"

"Это выступление не президента!, а мстительного по**нка, который сам уже предал страну и выставляет кому-то претензии!"

"Владимир, мы вас поддерживаем. Верим... и никогда не предадим... Нас 73%... объединимся против "порохоботив" и будем бороться. Вместе мы сила";

"Это не речь президента. Это уровень оскорбленной стервозной женщины невысокого полета. Что это за стиль речи? Какие отвратительные манипуляции и искажения вместе с язвительностью уровня "Квартала". Что, если слово "спасибо" мозолит, то еще его опорочить очень хочется?.. Люди все видят, особенно матери и жены своих погибших сыновей и мужей! Вы обещали, что смертей на войне не будет и при том мы не сдадим своих интересов. Или что обещали людям вы? - которые все видят, но не то, что внушается, как Кашпировский";

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

"Запомните эту дату. 7 июня 2019-го. С этого дня руки каждого из 73% - официально замазаны кровью. Кровью наших военных. Демократия - это ответственное правление. Это аксиома. И ответственность лежит на каждом - и на том, кто выбирал, и том, кого выбирали. Идиотам, которые хотели "новых лиц" и, зазомбированные телевизором, возненавидели Порошенко, говорили неоднократно - вы будете отвечать за свой выбор. Это не игрушки, демократия - это не вседозволенность, а ответственность за свои поступки. Ну вот теперь вы будете отвечать. Отвечать за убийство наших военных";

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Господин Голобородько, перестаньте кривляться, когда выступаете в роли Президента Украины. Президент - это статус государства. Ведите себя и высказывайтесь достойно. Не спускайте свою роль в междоусобице и не превращайте свои обращения на какие-то "у меня забрали машину плохие дяди". Мы - страна, которая защищается от вооруженного агрессора - Российской Федерации. Если это не ваша зона комфорта - освободите ее";

"Фу, какие непрофессиональные спичрайтеры! Забыли про закон об импичменте, который приняли. Или не забыли? А еще первый раз слышу речь, в которой популизм называется благом. Странно";

"Опять мелочные обиды и перекладывание ответственности на других. Президент, хватит ребячиться, идите уже работайте наконец!"

"Володя, ты молодец. А этих свинарчуков надо гнать и как можно дальше. Удачи тебе";

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Владимир Александрович, народ Украины отнесся бы положительно к вашему вдохновленному спичу, если бы оно было обращено к врагу Украины, Российской Федерации!.."

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Какой стыд, чтобы кого-то уволить надо было подать замену. Дно пробили вы, сегодня такие потери на фронте, бессмысленный пост об этом, никаких извинений, что это было ложное выражение, а все, что вас беспокоит - это Рада? Поставили своих друзей, что ни день то ложь, вы худшее, что могли выбрать украинцы, надеюсь они очень быстро это поймут";

"Спасибо что продолжаете пробивать дно и печалитесь о депутатах, не говоря ни слова о ситуации на фронте";

"Ха-ха! Так внести в Раду законопроект! Имеешь такие полномочия! Лучший способ критиковать и ничего не делать! ВР в четверг приняла более 5 важных законов! Достаточно открыть сайт ВР и посмотреть";

"Правда? А по мне, то на вашем фоне эта Рада выглядит единственным адекватным институтом в нашей стране! Мне безразлична Рады, когда верховный главнокомандующий запрещает своей армии защищаться самим и защищать меня!"

"Замечательный Президент! У нас пацаны погибли, которым вы запретили стрелять в ответ. Спасибо за заботу о жизни наших парней";

"Владимир Александрович за вас погибли наши военные, хватит снимать видосики, работайте уже наконец..."

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Самая дешевая речь новоизбранного, в стиле стенд-апа "95 квартала"... Почему ни слова о пленных? Почему ни слова о раненых? Почему ни слова об убитых?Почему ни слова о заседании КС 11 июня? Почему ни слова о переговорах в Минске и нарушении постпереговорных уголовных производств? Где хотя бы одно объяснение о 9 (девять!) нарушений закона новоизбранным за две недели?Господин новоизбранный - хватит ли у вас смелости подписать принятый ВР закон о выборах с пунктом об импичменте?"

"Терпения вам и мудрости!"

"Молодец Владимир Александрович. Мочи этих псевдо депутатов, которые 28 лет набивали свои карманы. Пусть народ примет правильное решение на выборах 21 июля. Хватит обдирать свой народ";

"Мелочный обидчивый манипулянт! Видосик новый! А где ваши кандидатуры на главу СБУ, на премьера, на министра обороны!? ВР приняла кучу нормальных законов на этой неделе. Следующая ВР будет еще хуже";

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"Ну почему говорит он, а стыдно мне? Эта улыбка, неискренняя с насмешкой... Смотрит в глаза - и не верю! Не верю! Не верю ни одному слову, особенно в свете последних событий. Вместо того, чтобы объяснить свои закидоны с капитуляцией Мордора, он жалуется как ЗЕвочка, опять обидели - шарики не дали... Будь мужиком и работай и научись отвечать за свои слова и поступки! Где выполнение предвыборных обещаний? Одно нытье..."

"Отвратительно. Вот опять игра на публику под названием "Голосуйте за Слугу народа, иначе ппц". Только натравливание части народа против другой. Как только продюсеры Зеленского свою пи...братию пропихнут в парламент, ему даже лень будет видосики снимать";

"В общем чуваку п*х на погибших на Донбассе. Главное - как можно быстрее запихнуть свою партию в ВР. А там - "хоть камни с неба""

"Я надеялась, что это будет видеообращение к народу, связаное с темой войны и мира. С разъяснением утреннего фейла. Но нет. Как всегда, атака на политических оппонентов, демонизация парламентариев, отвлечение внимания из важных общественных вопросов на мелочную, но зрелищную грызню".

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

"100% прав на все 100%. Это не порох, который вешал с утра до вечера по всем каналам "масло масляное", что х**н поймешь. Краткость сестра таланта! И все все поняли ! Браво!"

Скрин комментариев: facebook.com/president.gov.ua

Как сообщалось, экс-президент Петр Порошенко раскритиковал заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над оккупационными войсками. Он уверен, что такие слова очень опасны, ведь могут расцениваться как приглашение российских войск в Украину.

Также мы писали о том, что бывший посол США в Украине Стивен Пайфер высказал уверенность, что в случае полномасштабной вооруженной интервенции ВС РФ в Украину ВСУ способны отразить атаку.