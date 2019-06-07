Порошенко: опасное заявление Зеленского - это приглашение войск РФ в Украину

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко подчеркнул, что РФ несет ответственность за смерть украинских военных на Донбассе

Заявления президента Владимира Зеленского о том, что Россия потеряла контроль над оккупационными войсками, очень опасны, ведь могут расцениваться как приглашение российских войск в Украину. Об этом заявил лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в своем видеообращении по поводу обострения ситуации на Донбассе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко отметил, что Российская Федерация несет ответственность за смерть украинских героев, которые погибли в течение последних суток.

"Каждый день приносит новые неожиданности. Сегодня мы услышали очень опасное заявление о том, что якобы Россия перестала контролировать вооруженные силы, которые расположены на оккупированной территории. Это абсолютно не соответствует действительности. Потому что выглядит так, что украинское руководство приглашает Россию на оккупированную территорию для того, чтобы легитимизировать оккупацию", - предостерегает Порошенко.

"Это категорически неприемлемо. И я призываю разведывательные органы проинформировать руководство государства о том, что на каждой должности, начиная с командира взвода, находятся офицеры вооруженных сил Российской Федерации. Кадровые офицеры", - подчеркнул он.

Он отметил, что Россия полностью контролирует оккупационные войска на Донбассе, начиная с каждого взвода, роты, батальона, бригады и вплоть до двух армейских корпусов, которые входят в состав общевойсковой армии вооруженных сил России.

"Подчеркиваю, что ответственность за смерть двух украинских героев, которые погибли в течение последних 24 часов, и шестерых раненых несет Российская Федерация. Приказ отдавали российские командиры", - убежден Порошенко.

Он также выразил надежду, что призыв президента Украины Владимира Зеленского во время инаугурационной речи "прекратить стрелять" не означал приказ украинским войскам "прекратить стрелять в ответ", потому что это категорически неприемлемо.

"Наши Вооруженные силы будут защищать нашу родную землю", - подчеркнул Порошенко.