Не кашляют и не чихают: в Укрпочте сделали заявление о посылках из Китая

Смертельный коронавирус, который унес жизни уже более 80 человек, распространяется по миру очень стремительно. Только за последние сутки количество заболевших выросло до почти до 3 тысяч человек и новые вспышки регистрируют во всех странах Азии, в США, в Австралии, Канаде, Франции и Вьетнаме.

Как сообщают китайские эпидемиологи, источником вируса 2019-n-CoV стали дикие животные, торговля которыми велась на городском рынке морепродуктов в Ухане. Сначала вирус передавался от животных к человеку, но потом мутировал и стал передаваться от человека к человеку.

В связи с резким ростом эпидемии в Китае, украинские потребители обеспокоены тем, можно ли получать из зараженного региона посылки. Как отмечает Укрпочта в своем заявлении, на данный момент нет опасности заражения с помощью товаров.

"Уважаемые клиенты! По поводу вспышек коронавируса в Китае Всемирная организация здоровья на данный момент не вводит никаких запретов для перемещения товаров через границы и международной торговли. Укрпочта следит за ситуацией и пребывает на постоянной связи с Министерством охраны здоровья Украины и нашими партнерами в Китае. Никаких доказательств, которые бы свидетельствовали про риск распространения коронавируса через товары, на данный момент не зафиксировано. Просим доверять только официальным источникам и не распространять неправдивую информацию", - говорится в заявлении ведомства.