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Если нет кашля: Комаровский рассказал, как распознать пневмонию

STYLERЖизнь    28.11.2019 - 07:04
Если нет кашля: Комаровский рассказал, как распознать пневмонию
Доктор Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сообщил, как распознать пневмонию, если отсутствует кашель

Доктор Комаровский ответил на вопрос украинца, как распознать пневмонию у ребенка, если у него отсутствует кашель. Об этом украинский педиатр сообщил в своем официальном Telegram-канале. По словам медика, стоит обратить внимание на учащенное дыхание, повышенную утомляемость, а также, если после выздоровления снова стало хуже.

"Теоретически действительно бывает такое — пневмония без кашля. Обращайте прежде всего внимание на учащенное дыхание, повышенную утомляемость, вялость и бледность кожи. Вот эти симптомы очень опасны. И еще что очень характерно для воспаления легких — ухудшение после улучшения. Также именно для пневмонии характерно несоответствие температуры тела и общего состояния: вроде как всего 37,3, а так плохо, как при 39 градусах — ребенок вялый, бледный, никакой… Вот на такие симптомы обращайте внимание", - предупредил Комаровский.

Медик считает, что интуиция мамы очень часто срабатывает и, если ей кажется, что что-то не так, стоит показать ребенка доктору.

"Главное, что вы должны понимать: очень часто пневмония проявляет себя не кашлем, а тем, что мама, лучше всех чувствующая своего ребенка, характеризует короткой фразой: "что-то не так, как всегда". Именно мама, четко знающая, как ребенок обычно ест, играет, бегает, смотрит, первая заметит изменения в его поведении и состоянии. Вот это "что-то не так" не обязательно должно включать в себя кашель, иногда даже объяснить сложно — например "глаза грустные", но мама четко ощущает нетипичность ситуации. Вот если закралось такое подозрение — "что-то не так, как всегда", не бойтесь показать ребенка доктору", - подитожил эксперт.

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