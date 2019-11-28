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Якщо немає кашлю: Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію

STYLERЖиття    28.11.2019 - 07:04
Якщо немає кашлю: Комаровський розповів, як розпізнати пневмонію
Доктор Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський повідомив, як розпізнати пневмонію, якщо відсутній кашель

Доктор Комаровський відповів на питання українця, як розпізнати пневмонію у дитини, якщо у неї відсутній, кашель. Про це український педіатр повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі. За словами медика, варто звернути увагу на прискорене дихання, підвищену стомлюваність, а також, якщо після одужання знову стало гірше.

"Теоретично дійсно буває таке — пневмонія без кашлю. Звертайте насамперед увагу на прискорене дихання, підвищену стомлюваність, млявість і блідість шкіри. Ось ці симптоми дуже небезпечні. І ще що дуже характерно для запалення легенів — погіршення після поліпшення. Також саме для пневмонії характерно невідповідність температури тіла і загального стану: начебто все 37,3, а так погано, як при 39 градусах — дитина млява, бліда, ніяка... Ось на такі симптоми звертайте увагу", - попередив Комаровський.

Медик вважає, що інтуїція мами дуже часто спрацьовує і, якщо їй здається, що щось не так, варто показати дитину лікарю.

"Головне, що ви повинні розуміти: дуже часто пневмонія проявляє себе не кашлем, а тим, що мама, краще за всіх відчуває свою дитину, характеризує короткою фразою: "щось не так, як завжди". Саме мама, чітко знає, як дитина зазвичай їсть, грається, бігає, дивиться, перша помітить зміни в поведінці та стані. Ось це "щось не так", не обов'язково має включати в себе кашель, іноді навіть пояснити складно — наприклад "очі сумні", але мама чітко відчуває нетиповість ситуації. От якщо виникла така підозра — "щось не так, як завжди", не бійтеся показати дитину лікарю", - підсумував експерт.

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