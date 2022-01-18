Каша - как клей: в сети появилось видео, как якобы кормят нацгвардейцев

На нем видно, как на кухне каша лежит на алюминиевой тарелке, которую всячески трясут и пытаются вытряхнуть ее содержимое, но ничего не получается.

Каша держится на тарелке даже, когда ее подбрасывают в воздух, где она несколько раз перекручивается. И только после жесткой встряски ее удалось вывалить на стол из тарелки.

На втором видео показали, как на кухне ползает таракан.

Интересно, что ранее был снят сюжет, в котором показывали, как кормят нацгвардейцев военной части 3033. На этом видео виден разнообразный рацион военных. Единственное, что сюжет был снят в 2019 году, и, возможно, что-то уже изменилось.

На видео говорится, что к приготовлению пищи для военных допускают только тех поваров, у кого есть медицинская книжка с пройденным медобследованием.

Повар-инструктор Альбина Ряскина говорит, что всегда стараются, чтобы еда в тарелках военных была сытной и вкусной.

"Они должны расти здоровыми и питаться здорово для этого", - отметила девушка.

В военну часть 3033 поставляются различные продукты, из которых и готовят блюда. При этом военнослужащие могут выбрать блюда из двух меню.

Нацгвардейцам дают бананы, мандарины, апельсины, рыбу, мясо и т.д. На церковные праздники давали даже кутью с медом.