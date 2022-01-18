Каша - як клей: у мережі з'явилося відео, як нібито годують нацгвардійців

На ньому видно, як на кухні каша лежить на алюмінієвій тарілці, яку всіляко трясуть і намагаються витрусити її вміст, але нічого не виходить.

Каша тримається на тарілці навіть, коли її підкидають в повітря, де вона кілька разів перекручується. І тільки після жорсткого струсу її вдалося вивалити на стіл з тарілки.

На другому відео показали, як на кухні повзає тарган.

Цікаво, що раніше був знятий сюжет, в якому показували, як годують нацгвардійців військової частини 3033. На цьому відео видно різноманітний раціон військових. Єдине, що сюжет був знятий в 2019 році, і, можливо, щось вже змінилося.

На відео йдеться, що до приготування їжі для військових допускають тільки тих кухарів, у кого є медична книжка з пройденим медобстеження.

Кухар-інструктор Альбіна Ряскіна каже, що завжди намагаються, щоб їжа в тарілках військових була ситною і смачною.

"Вони повинні рости здоровими і харчуватися здорово для цього", - зазначила дівчина.

У військову частину 3033 поставляються різні продукти, з яких і готують страви. При цьому військовослужбовці можуть вибрати страви з двох меню.

Нацгвардійцям дають банани, мандарини, апельсини, рибу, м'ясо і т.д. На церковні свята давали навіть кутю з медом.